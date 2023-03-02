Мобилизация в Украине: в Минцифре объяснили, будут ли рассылать повестки в "Дії" и Viber

Многие украинцы говорили о рассылке повесток в мобильном мессенджере. Чиновники успокаивают и говорят, что в формате SMS приходят лишь уведомления о судебных заседаниях.

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Раздача повесток военнообязанным через приложение "Дія" не планируется. Об этом рассказал в интервью изданию "Телеграф" руководитель направления развития электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Украины Мстислав Баник.

Политическая позиция власти, по его словам, состоит в том, чтобы не вводить данную меру. Украинцы получают в "Дії" уведомления о судебных заседаниях, но это — всего лишь информационные сообщения, подчеркнул он.

"Как SMS, которая тебе приходит о дате судебного слушания и т.д. И эти уведомления можно отключить по желанию. Вопрос о повестках вообще не стоит", — продолжил руководитель.

Журналисты обратили внимание, что многие украинцы говорили о рассылке повесток в мобильном мессенджере Viber. Баник на это ответил, что повестки были в суды, а не в военкоматы.

"Насколько знаю, там идет речь о судебных повестках. Что касается Viber – они помогали нам продвигать каналы "Дії" и Минцифры. Когда у нас была "Тысяча за вакцинацию", COVID-сертификаты, Viber бесплатно предоставлял нам рассылки на миллионы пользователей", — заметил он.

Баник подчеркнул, что риски от использования Viber минимальные, поскольку мессенджер принадлежит японцам, а не россиянам.

Напомним, что украинским военкомам могут выдавать бодикамеры для фиксации вручения повесток. Такую меру предложили после случаев насильственного вручения повесток в общественных местах.

Фокус 22 января писал, как пятеро военных жестко задержали мужчину во время вручения повестки. Одесский областной военкомат посчитал поведение работников "некорректным".

Полковник запаса ВСУ Роман Свитан предлагал мобилизовать украинцев в возрасте от 18 до 27 лет. По его словам, "самый цвет и драйв" полностью выпал из военного процесса.