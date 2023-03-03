Генерал Сырский прибыл к бригадам ВСУ, обороняющие Бахмут (фото)

Интенсивные бои ведутся в Бахмуте и на его окраинах, отмечают в Сухопутных войсках. Генерал-полковник выслушал доклады военных на местах.

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Командующий Сухопутными войсками ВСУ — командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский прибыл в бригады, которые ведут оборону Бахмута. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

Российские войска не оставляют попыток захватить Бахмут и продолжает накапливать силы, чтобы захватить город. Для наступления, как отмечают в Сухопутных войсках, бросили самые подготовленные подразделения ЧВК "Вагнер" и других регулярных частей ВС РФ. Ныне интенсивные боевые действия ведутся в городе и на его окраинах.

[ + – ] Сырский обсудил вопросы повышения обороноспособности Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Отмечается, что Сырский заслушал доклады командиров о положении дел в подчиненных подразделениях, ознакомился с проблемными вопросами повышения обороноспособности подразделений на линии фронта.

"Командующий поддержал и поощрил ценными подарками защитников, которые в боях за Бахмут являются примерами стойкости, мужества и героизма", — пишут в Сухопутных войсках.

Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что оккупанты ежедневно теряют около 500 человек убитыми и ранеными в попытках захватить Бахмут.

2 марта в Пентагоне заявили, что ситуация в Бахмуте очень изменчива, российские войска не прекращают попыток захватить город, но украинские войска держат оборону.