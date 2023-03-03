Генерал Сирський прибув до бригад ЗСУ, які обороняють Бахмут (фото)

Інтенсивні бої ведуться в Бахмуті й на його околицях, зазначають у Сухопутних військах. Генерал-полковник вислухав доповіді військових на місцях.

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Командувач Сухопутними військами ЗСУ — командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський прибув до бригад, які ведуть оборону Бахмута. Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

Російські війська не залишають спроби захопити Бахмут і продовжують накопичувати сили, щоб захопити місто. Для наступу, як зазначають у Сухопутних військах, кинули найпідготовленіші підрозділи ПВК "Вагнер" та інших регулярних частин ЗС РФ. Нині інтенсивні бойові дії ведуться в місті й на його околицях.

[ + – ] Сирський обговорив питання підвищення обороноздатності Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Зазначається, що Сирський заслухав доповіді командирів про стан справ у підлеглих підрозділах, ознайомився з проблемними питаннями підвищення обороноздатності підрозділів на лінії фронту.

"Командувач підтримав і заохотив цінними подарунками захисників, які ву боях за Бахмут є прикладами стійкості, мужності й героїзму", — пишуть у Сухопутних військах.

Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що окупанти щодня втрачають близько 500 людей убитими та пораненими в спробах захопити Бахмут.

2 березня в Пентагоні заявили, що ситуація в Бахмуті дуже мінлива, російські війська не припиняють спроб захопити місто, але українські війська тримають оборону.