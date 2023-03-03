ВСУ уничтожили почти весь полк мобилизированных россиян, который штурмовал Авдеевку, — СМИ

По информации журналистов, речь идет о полке 1439, военные которого ранее жаловались на российское командование. Жена одного из мобилизированных россиян рассказала, что почти все солдаты убиты или пропали без вести, их перебросили на штурм 1 марта.

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Вооруженные силы Украины уничтожили практически весь полк неподготовленных мобилизованных российских военных из Иркутской области, которых отправили на штурм Авдеевки Донецкой области. Об этом изданию "Сибирь.Реалии" рассказал родственники двух военных РФ.

Сообщается, что оккупантов в составе полка 1439 первого и второго батальона отправили на штурм укрепленного района украинских военных с 28 февраля на 1 марта. Однако почти все они были убиты и считаются пропавшими без вести, еще несколько человек получили ранения.

"Мой отзвонился — осколочное ранение, в госпитале. Говорит, от полка ничего не осталось. Известно пока только о двоих раненых, остальные либо погибли, либо брошены там в тяжелом положении", — сказала жена мобилизованного россиянина.

По ее словам, ему дадут лишь неделю на восстановление, а потом опять отправят на линию соприкосновения.

Тем временем иркутские чиновники отправились в "ДНР", где мобилизованные жаловались на российское командование. Они хотят "наладить связь" с военными, которые базируются на оккупированной части Донецкой области. Предположительно, речь идет о полке 1439.

Напомним, 1 марта СМИ сообщали, что российских военных из полка 1439, которые жаловались на командование, отправили на штурм Авдеевки. Несмотря на видообращения и обещания губернатора перевести российских солдат на новое место службы, их отправили на штурм укрепленных позиций ВСУ.

27 февраля журналисты рассказали, что иркутские мобилизованные, переброшенные в Украину, устроили бунт. Они недовольны тем, что должны выполнять "преступные приказы" руководства "ДНР" и идти в бой без поддержки.