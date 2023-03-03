ЗСУ знищили майже весь полк мобілізованих росіян, який штурмував Авдіївку, — ЗМІ

За інформацією журналістів, ідеться про полк 1439, військові якого раніше скаржилися на російське командування. Дружина одного з мобілізованих росіян розповіла, що майже всіх солдатів убито або вони зникли безвісти, їх перекинули на штурм 1 березня.

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Збройні сили України знищили майже весь полк непідготовлених мобілізованих російських військових із Іркутської області, яких відправили на штурм Авдіївки Донецької області. Про це виданню "Сибір. Реалії" розповіли родичі двох військових РФ.

Повідомляється, що окупантів у складі полку 1439 року першого та другого батальйону відправили на штурм укріпленого району українських військових із 28 лютого на 1 березня. Однак майже всі вони були вбиті та вважаються зниклими безвісти, ще кілька людей отримали поранення.

"Мій зателефонував — осколкове поранення, у госпіталі. Каже, від полку нічого не залишилося. Відомо поки що лише про двох поранених, решта або загинула, або кинута там у важкому становищі", — сказала дружина мобілізованого росіянина.

За її словами, йому дадуть лише тиждень на відновлення, а потім знову відправлять на лінію зіткнення.

Водночас іркутські чиновники вирушили в ДНР, де мобілізовані скаржилися на російське командування. Вони хочуть "налагодити зв'язок" із військовими, які базуються на окупованій частині Донецької області. Ймовірно, ідеться про полк 1439.

Нагадаємо, 1 березня ЗМІ повідомляли, що російських військових із полку 1439, які скаржилися на командування, відправили на штурм Авдіївки. Попри відеозвернення й обіцянки губернатора перевести російських солдатів на нове місце служби, їх відправили на штурм укріплених позицій ЗСУ.

27 лютого журналісти розповіли, що іркутські мобілізовані, перекинуті в Україну, влаштували бунт. Вони незадоволені тим, що мають виконувати "злочинні накази" керівництва "ДНР" і йти в бій без підтримки.