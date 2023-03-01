Мобілізованих з РФ, які скаржилися на погрози командирів, кинули на штурм Авдіївки, — ЗМІ

Незважаючи на відозвернення та обіцянки губернатора перевести російських солдат на нове місце служби, їх відправили на штурм укріплених позицій ЗСУ.

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Іркутських мобілізованих, які скаржилися на погрози командування, 1 березня відправили на штурм Авдіївського укріпрайону. Про це повідомляє місцевий телеграм-канал "Люди Байкалу" з посиланням на мобілізованих.

Так, у лютому іркутські військовослужбовці з полку 1439 записали два відеозвернення до президента РФ Володимира Путіна та губернатора Ігоря Кобзєва. Мобілізовані заявили про беззаконні та злочинні накази командування, яке сформувало з них штурмові підрозділи та відправило на забій. Після цього звернулися до Головної військової прокуратури.

26 лютого губернатор Ігор Кобзєв пообіцяв, що "найближчим часом хлопців переведуть у нове місце служби". У своєму Telegram-каналі він запевнив, що тримає ситуацію на контролі.

"Взагалі нічого не змінилося, хоча ми дуже сподівалися", — повідомили іркутські мобілізовані.

Бунти ЗС РФ на Донбасі

27 лютого у ЗМІ з'явилася інформація про те, що іркутські мобілізовані, перекинуті в Україну, влаштували бунт. Вони незадоволені тим, що мають виконувати "злочинні накази" керівництва "ДНР" та йти у бій без підтримки.

"Бійців територіальної оборони за один день сформували у штурмові загони і відправили штурмувати опорний пункт Авдіївки — без підтримки артилерії, зв'язку, саперів, розвідки — на забій", — поскаржилися солдати ЗС РФ.

За їхніми словами, їх не лише ліквідовують ЗСУ, а й розстрілюють свої, коли вони не хочуть йти на штурм.

Нагадаємо, 25 січня у Генштабі Збройних сил України повідомили, що Росія перекинула під Бахмут додаткові загони "кадировців", щоб стримати дезертирство та саботаж мобілізованих.