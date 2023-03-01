Мобилизованных из РФ, которые жаловались на угрозы командиров, бросили на штурм Авдеевки, — СМИ

Несмотря на видообращения и обещания губернатора перевести российских солдат на новое место службы, их отправили на штурм укрепленных позиций ВСУ.

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Иркутских мобилизованных, которые жаловались угрозы командования, 1 марта отправили на штурм Авдеевского укрепрайона. Об этом сообщает местный телеграм-канал "Люди Байкала" со ссылкой на мобилизованных.

Так, в феврале иркутские военнослужащие из полка 1439 записали два видеообращения к президенту РФ Владимиру Путину и губернатору Игорю Кобзеву. Мобилизованные заявили о беззаконных и преступных приказах командования, которое сформировало из них штурмовые подразделения и отправило на убой. После этого последовало обращение в Главную военную прокуратуру.

26 февраля губернатор Игорь Кобзев пообещал, что "в ближайшее время ребят переведут к новому месту службы". В своем Telegram-канале он заверил, что держит ситуацию на контроле.

"Вообще ничего не изменилось, хотя мы очень надеялись", — сообщили иркутские мобилизованные.

Бунты ВС РФ на Донбассе

27 февраля в СМИ появилась информация о том, что иркутские мобилизованные, переброшенные в Украину, устроили бунт. Они недовольны тем, что должны выполнять "преступные приказы" руководства "ДНР" и идти в бой без поддержки.

"Бойцов территориальной обороны за один день сформировали в штурмовые отряды и направили штурмовать опорный пункт Авдеевки — без поддержки артиллерии, связи, саперов, разведки — на убой", — пожаловались солдаты ВС РФ.

По их словам, их не только ликвидируют ВСУ, но и расстреливают свои, когда они не хотят идти на штурм.

Напомним, 25 января в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что Россия перебросила под Бахмут дополнительные отряды "кадыровцев", чтобы сдержать дезертирство и саботаж мобилизованных.