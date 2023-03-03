Минобороны закупало китайские фляги для ВСУ в 13 раз дороже себестоимости, — СМИ (фото)

Журналисты выяснили, что по данным правоохранителей, поставщиком было заказано 100 тысяч фляг по цене в 7,9 долларов. Предполагается, что сумма нанесенного ущерба достигает 700 тысяч долларов.

Related video

Украинские правоохранительные органы предполагают, что Министерство обороны Украины закупило пластиковые фляги китайского производства для военнослужащих ВСУ по цене в 13 раз больше себестоимости. На основе документов, попавших в распоряжение журналистов "Главкома", было проведено расследование, результаты которого были опубликованы 3 марта на сайте издания.

Журналисты выяснили, что 3 июля 2022 года согласно контракту с Минобороны киевская компания "Пролог Сервис" заказала 30150 армейских китайских фляг с надписями: "06.2020. Собственность ВСУ. Не для продажи" общей стоимостью 238,1 тысяч долларов. Груз проследовал через таможню в Закарпатье, и после проверки правоохранительных органов оказалось, что фляги были закуплены по завышенной цене.

[ + – ] Копия коммерческого инвойса, где указывается отправитель и заказчик фляг

[ + – ] Гарантийный срок эксплуатации фляг составляет пять лет

Исходя из данных коммерческого счета от 3 июля 2022 года журналисты подсчитали, что цена одной штуки составила 7,9 долларов. При этом в ходе оперативных мероприятий было установлено, что их реальная цена в разы ниже той, что указано в таможенной документации – 0,59 долларов за штуку. Таким образом фляги были закуплены по цене в 13 выше реальной стоимости.

Правоохранители допускают, что компания "Пролог Сервис" всего заказала 100 тысяч фляг.

"Полученные предварительные данные позволяют предположить возможные коррупционные проявления со стороны представителей ООО "Пролог Сервис" и заинтересованных должностных лиц Минобороны, осуществляющих государственные закупки, в соответствии с контрактом 286/3/22/48 от 23.03.2022 года", — говорится в материале следствия, которое попало в распоряжение журналистов.

Предполагалось, что товар прошел через несколько европейских фирм — "прокладок", где и были подготовлены фиктивные документы.

После этого "Главкомом" был сделан запрос на Минобороны. В ведомстве ответили, что армейские фляги действительно были закуплены у ООО "Пролог Сервис" по цене 318 грн (7,9 долларов). При этом было отмечено, что после всех налогов заработок поставщика составил всего 15,34 грн на одной фляге.

Между тем следователям еще предстоит провести экспертизу и выяснить материал, из которого сделаны фляги, так как именно этот фактор и влияет на ценообразование. Однако в целом правоохранители предполагают, что потери государственного бюджета от этой сделки могли составлять не менее 700 тысяч долларов.

В заключение журналисты со ссылкой на неофициальные источники сообщили, что после так называемого "яичного скандала", Минобороны взялось проверять все возможные контракты, где могут оказаться любые намеки на злоупотребления.

Отметим, что 28 февраля Минобороны опубликовало официальное заявление в котором говорилось об обновленных контрактах на закупку продуктов питания для украинских военнослужащих. В частности были внесены изменения в восемь контрактов, согласно которым яйца теперь стоят от 8 до 9 грн вместо 17 грн за штуку зависимости от сорта.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников 9 февраля заявил, что в 2022 году по итогам внутренних разбирательств к ответственности привлекли в общей сложности 621 чиновника из оборонного ведомства и ВСУ. По его словам, из них к материальной ответственности были привлечены 497 должностных лиц, а 124 лица понесли дисциплинарные наказания.