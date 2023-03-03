Міноборони купувало китайські фляги для ЗСУ в 13 раз дорожче за собівартість, — ЗМІ (фото)

Журналісти з'ясували, що за даними правоохоронців, постачальником було замовлено 100 тисяч фляг за ціною 7,9 доларів. Передбачається, що сума завданих збитків сягає 700 тисяч доларів.

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Українські правоохоронні органи припускають, що Міністерство оборони України закупило пластикові фляги китайського виробництва для воєннослужбовців ЗСУ за ціною в 13 разів більшою за собівартість. На основі документів, які потрапили до розпорядження журналістів "Главкому", було проведено розслідування, результати якого було опубліковано 3 березня на сайті видання.

Журналісти з'ясували, що 3 липня 2022 року згідно з контрактом з Міноборони київська компанія "Пролог Сервіс" замовила 30150 армійських китайських фляг з написами: "06.2020. Власність ЗСУ. Не для продажу" загальною вартістю 238,1 тисячі доларів. Вантаж пройшов через митницю на Закарпатті, і після перевірки правоохоронних органів виявилося, що фляги було закуплено за завищеною ціною.

[ + – ] Копія комерційного інвойсу, де вказується відправник та замовник фляг

[ + – ] Гарантійний термін експлуатації фляг складає п'ять років

З огляду на даниі комерційного рахунку від 3 липня 2022 року, журналісти підрахували, що ціна однієї штуки склала 7,9 доларів. При цьому у процесі оперативних заходів було встановлено, що їхня реальна ціна в рази нижча за ту, що зазначено в митній документації – 0,59 доларів за штуку. Таким чином фляги були закуплені за ціною в 13 вище за реальну вартість.

Правоохоронці припускають, що компанія "Пролог Сервіс" всього замовила 100 тисяч фляг.

"Отримані попередні дані дозволяють припустити можливі корупційні прояви з боку представників ТОВ "Пролог Сервіс" та зацікавлених посадових осіб Міноборони, які здійснюють державні закупівлі, відповідно до контракту 286/3/22/48 від 23.03.2022 року", — йдеться у матеріалі слідства, яке потрапило до розпорядження журналістів.

Передбачалося, що товар пройшов через кілька європейських фірм — "прокладок", де були підготовлені фіктивні документи.

Після цього "Головкомом" було зроблено запит на Міноборони. У відомстві відповіли, що армійські фляги справді було закуплено у ТОВ "Пролог Сервіс" за ціною 318 грн (7,9 доларів). При цьому було зазначено, що після всіх податків заробіток постачальника становив лише 15,34 грн на одній флязі.

Втім слідчі ще мають провести експертизу та з'ясувати матеріал, з якого зроблено фляги, оскільки саме цей фактор і впливає на ціноутворення. Проте загалом правоохоронці припускають, що втрати державного бюджету від цієї угоди могли становити щонайменше 700 тисяч доларів.

На закінчення журналісти з посиланням на неофіційні джерела повідомили, що після так званого "яєчного скандалу" Міноборони взялося перевіряти всі можливі контракти, де можуть виявитися будь-які натяки на зловживання.

Зазначимо, що 28 лютого Міноборони опублікувала офіційну заяву, в якій йшлося про оновлені контракти на закупівлю продуктів харчування для українських воєннослужбовців. Зокрема було внесено зміни до восьми контрактів, згідно з якими яйця тепер коштують від 8 до 9 грн замість 17 грн за штуку залежно від сорту.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков 9 лютого заявив, що у 2022 році за підсумками внутрішніх розглядів до відповідальності притягнули загалом 621 чиновника з оборонного відомства та ЗСУ. За його словами, з них до матеріальної відповідальності було притягнуто 497 посадових осіб, а 124 особи зазнали дисциплінарних покарань.