Украина перебросила элитные подразделения ВСУ для удержания Бахмута, — разведка Британии

По информации ведомства, оккупанты продвинулись в северные пригороды города и атакуют позиции украинской армии с трех сторон.

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Вооруженные силы Украины в городе Бахмут Донецкой области находятся под все более сильным давлением российских войск. Интенсивные бои ведутся в населенном пункте и на его окрестностях. Об этом сообщает разведка Великобритании в своем отчете за 4 марта.

По информации специалистов, армия России и боевики из ЧВК "Вагнер" продвинулись в северные пригороды Бахмута. Сам город в нынешнее время является удерживаемым Украиной опорным пунктом. Его россияне атакуют с трех сторон.

Тем временем украинское командование укрепляет этот район элитными подразделениями ВСУ. Кроме того, за последние 36 часов в Бахмуте разрушены два ключевых моста, включая жизненно важный мост, соединяющий город с последним основным маршрутом снабжения из Бахмута в город Часов Яр.

Пути снабжения из города, удерживаемые украинскими силами, становятся все более ограниченными, считают британские разведчики.

Напомним, 4 марта аналитики из Института изучения войны сообщили, что армия Украины создает условия для контролируемого отхода из Бахмута. По их словам, ВСУ укрепили район к западу от города так, что даже если они отступят с позиций, это не приведет к быстрому захвату всего населенного пункта оккупантами.

3 марта в полиции Донецкой области рассказали, что российские войска ракетой уничтожили жизненно важный мост, который соединяет Бахмут и Часов Яр. Украинские силы по-прежнему могут попасть в город, однако лишь по грунтовым дорогам и полям