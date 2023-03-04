Україна перекинула елітні підрозділи ЗСУ для утримання Бахмута, — розвідка Британії

За інформацією відомства, окупанти просунулися у північні передмістя міста та атакують позиції української армії з трьох сторін.

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Збройні сили України в місті Бахмут Донецької області перебувають під сильнішим тиском російських військ. Інтенсивні бої ведуться в населеному пункті та на його околицях. Про це повідомляє розвідка Великої Британії у своєму звіті за 4 березня.

За інформацією фахівців, армія Росії та бойовики з ПВК "Вагнер" просунулися до північних передмість Бахмута. Саме місто нині є опорним пунктом, який утримує Україна. Його росіяни атакують із трьох сторін.

Тим часом, українське командування зміцнює цей район елітними підрозділами ЗСУ. Крім того, за останні 36 годин у Бахмуті зруйновано два ключові мости, враховуючи життєво важливий міст, що з'єднує місто з останнім основним маршрутом постачання з Бахмута до міста Часів Яр.

Шляхи постачання з міста, які утримуються українськими силами, стають дедалі більш обмеженими, вважають британські розвідники.

Нагадаємо, 4 березня аналітики з Інституту вивчення війни повідомили, що армія України створює умови для контрольованого відходу з Бахмута. За їхніми словами, ЗСУ зміцнили район на захід від міста так, що навіть якщо вони відступлять із позицій, це не призведе до швидкого захоплення всього населеного пункту окупантами.

3 березня в поліції Донецької області розповіли, що російські війська ракетою знищили життєво важливий міст, який з'єднує Бахмут і Часів Яр. Українські сили, як і раніше, можуть потрапити до міста, проте лише ґрунтовими дорогами та полями.