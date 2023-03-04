"Створюють умови для контрольованого відходу": в ISW прокоментували ситуацію в Бахмуті

За словами аналітиків, ЗСУ зміцнили район на захід від Бахмута таким чином, що навіть якщо українські війська відступлять із позицій, це не призведе до швидкого захоплення всього населеного пункту окупантами.

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Українські сили, схоже, створюють умови для контрольованого відступу з особливо складних ділянок східних районів Бахмута. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни від 3 березня.

Аналітики зазначають, що за Бахмут точаться бої з травня минулого року. За їхніми даними, ЗСУ зруйнували два важливі мости на Бахмутському напрямку: через річку Бахмутівка на північному сході та на трасі Хромово-Бахмут на заході.

Автори звіту вважають, що знищення мостів може свідчити про плани українських військових щодо обмеження просування окупантів у східній частині Бахмута та перекриття для них можливих шляхів відступу у західній частині міста.

У публікації також згадали про те, що 28 лютого радник президента України Олександр Роднянський заявив, що ЗСУ можуть зробити стратегічний відступ із Бахмута, якщо в цьому буде потреба.

За словами Роднянського, українські сили зміцнили свої позиції на захід від Бахмута. Зважаючи на це, навіть якщо ЗСУ відступлять, ЗС РФ не зможуть швидко захопити населений пункт.

"Якщо українське військове командування визнає за необхідне піти з Бахмута, воно, ймовірно, проведе обмежений і контрольований відхід з особливо складних ділянок східного Бахмута, судячи з українських заяв та повідомлень про дії української сторони", — підсумували аналітики.

Нагадаємо, що 2 березня командир тактичної групи аеророзвідки із позивним "Мадяр" повідомив, що його підрозділи отримало бойове розпорядження негайно залишити Бахмут після 110 днів чергувань.

Глава Мінреінтеграції Ірина Верещук в ефірі всеукраїнського телемарафону 2 березня також зазначила, що виступає за примусову евакуацію дітей із Бахмута навіть якщо їхні батьки чи опікуни не дають на це дозволу.

Ще ми писали про те, що 3 березня до бригад, які ведуть бої у Бахмуті, прибув командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський. У прес-службі повідомили, що Сирський заслухав доповіді командирів та ознайомився з проблемними питаннями.