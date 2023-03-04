"Создают условия для контролируемого отхода": в ISW прокомментировали ситуацию в Бахмуте

По словам аналитиков, ВСУ укрепили район к западу от Бахмута таким образом, что даже если украинские войска отступят с позиций, это не приведет к быстрому захвату всего населенного пункта оккупантами.

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Украинские силы, похоже, создают условия для контролируемого отступления с из особо сложных участков восточных районов Бахмута. Об этом говорится в отчете Института изучения войны от 3 марта.

Аналитики отмечают, что за Бахмут точатся бои с мая прошлого года. По их данным, ВСУ разрушили два важных моста на Бахмутском направлении: через реку Бахмутовка на северо-востоке и на трассе Хромово-Бахмут на западе.

Авторы отчета полагают, что уничтожение мостов может свидетельствовать о планах украинских военных по ограничению продвижения оккупантов в восточной части Бахмута и перекрытию для них возможных путей отступления в западной части города.

В публикации также упомянули о том, что 28 февраля советник президента Украины Александр Роднянский заявил, что ВСУ могут совершить стратегическое отступление из Бахмута, если в этом будет необходимость.

По словам Роднянского, украинские силы укрепили свои позиции к западу от Бахмута. Взирая на это, даже если ВСУ отступят, ВС РФ не смогут быстро захватить населенный пункт.

"Если украинское военное командование сочтет необходимым уйти из Бахмута, оно, вероятно, проведет ограниченный и контролируемый отход из особо сложных участков восточного Бахмута, судя по украинским заявлениям и сообщениям о действиях украинской стороны", — заключили аналитики.

Напомним, что 2 марта командир тактической группы аэроразведки с позывным "Мадяр" сообщил, что его подразделения получило боевое распоряжение немедленно покинуть Бахмут после 110 дней дежурств.

Глава Минреинтеграции Ирина Верещук в эфире всеукраинского телемарафона 2 марта также отметила, что выступает за принудительную эвакуацию детей из Бахмута даже если их родители или опекуны не дают на это разрешения.

Еще мы писали о том, что 3 марта к бригадам, которые ведут бои в Бахмуте прибыл командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский. В пресс-службе сообщили, что Сырский заслушал доклады командиров и ознакомился с проблемными вопросами.