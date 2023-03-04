Бросили на убой: россияне умоляют Путина спасти мобилизованных от гибели в Украине (видео)

По словам родственников, неумелых пехотинцев ВС РФ заставляют штурмовать укрепрайоны почти без поддержки артиллерии и бронетехники.

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Жители Иркутской и Оренбургской области обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой спасти их мобилизованных родственников от гибели на войне в Украине. Видеоролики опубликовало в Telegram российское медиа Astra.

Мобилизованные штурмуют Авдеевку

В своем видеообращении женщины из Иркутской области сообщили, что их родственников призвали несколько дней назад и отравили в составе войсковой части №95380 (мотострелковый полк 1439) в село Опытное Донецкой области, находящееся рядом с Авдеевкой. Накануне новобранцам удалось дозвониться до своих родственников и сообщить, что попали в окружение ВСУ, а командование бросило их на произвол судьбы: не дает подкрепления и запрещает покидать позиции.

"Наши мужчины несколько дней без еды, без воды, с одними автоматами выживают под постоянными обстрелами противника, есть раненные и погибшие, которых даже нет возможности забрать с поля боя. Помогите спасти тех, кого еще можно спасти. Отправьте к ребятам дополнительные силы, организуйте эвакуацию", — попросили россиянки Владимира Путина.

Новобранцев губят боевики "ДНР"

Похожее обращение записали жители Оренбургской области, чьи близкие прошли боевое слаживание на базе полигона ПВО в Нижней Павловке и были отправлены в Донецкую область Украины 19 января 2023 года. По их словам, командование войсковой части 42600 110 мотострелковой бригады 2-го батальона передали мобилизованных россиян в подчинение так называемой "народной милиции ДНР", которая отправила новичков штурмовать укрепления ВСУ "как на убой": без должной подготовки при слабой поддержке артиллерии и разведки. В нескольких случаях российская тяжелая техника, шедшая впереди штурмовых групп, покидала поле боя после нескольких залпов из-за нехватки снарядов.

"У них нет даже схематических карт, чтобы ориентироваться на местности. В результате, они идут на штурм вслепую, не зная, как действовать и не зная, как действовать, кто и где из них находится, не зная плана отхода", — поделились женщины. — "Наши родные находятся в безвыходной ситуации, так как их считают расходным материалом. И у нас сложилось впечатление, что командованию безразличны жизни наших сыновей, мужей, и братьев".

Они добавили, что ВС РФ несут большие потери убитыми и раненными, при этом бойцам не раскрывают информацию о реальном положении вещей на войне, из-за чего подразделения теряют еще больше личного состава. Командование же раз в два месяца отправляет на фронт новые партии мобилизованных. Россияне предположили, что боевики "ДНР" не умеют управлять войсками и прикрывают новобранцами "дыры" в своих подразделениях после потерь.

"Складывается впечатление, что наших родных используют как пушечное мясо, и это не пустой звук. Они не отказываются нести службу, но понимают, что их нахождение на передовой бессмысленно и равносильно самоубийству", — отмечается в обращении.

В феврале мобилизованные из Иркутской области пожаловались Владимиру Путину на нарушения со стороны командования ВС РФ. Из них якобы сформировали штурмовые подразделения и отправили в бой без подготовки. Губернатор Игорь Кобзев пообещал, что иркутчан переведут на новое место службы. А 1 марта стало известно, что их бросили на штурм Авдеевского укрепрайона в Донецкой области.

3 марта родственники россиян сообщили СМИ, что ВСУ уничтожили практически весь полк, состоящий из мобилизованных жителей Иркутской области. Большинство военные убиты или пропали без вести, несколько получили ранения и попали в госпитали.