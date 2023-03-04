Кинули на забій: росіяни благають Путіна врятувати мобілізованих від загибелі в Україні (відео)

За словами родичів, невмілих піхотинців ЗС РФ змушують штурмувати укріпрайони майже без підтримки артилерії та бронетехніки.

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Жителі Іркутської та Оренбурзької області звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням врятувати їхніх мобілізованих родичів від загибелі на війні в Україні. Відеоролики опублікувало у Telegram російське медіа Astra.

Мобілізовані штурмують Авдіївку

У своєму відеозверненні жінки з Іркутської області повідомили, що їхніх родичів призвали кілька днів тому й відправили у складі військової частини №95380 (мотострілецький полк 1439) в село Опитне Донецької області, що поряд з Авдіївкою. Напередодні новобранцям вдалося додзвонитися до своїх родичів і повідомити, що потрапили в оточення ЗСУ, а командування кинуло їх напризволяще: не дає підкріплення та забороняє залишати позиції.

"Наші чоловіки кілька днів без їжі, без води, з одними автоматами виживають під постійними обстрілами супротивника, є поранені та загиблі, яких навіть немає можливості забрати з поля бою. Допоможіть врятувати тих, кого ще можна врятувати. Відправте до хлопців додаткові сили, організуйте евакуацію", — попросили росіянки Володимира Путіна.

Новобранців гублять бойовики "ДНР"

Подібне звернення записали жителі Оренбурзької області, чиї близькі пройшли бойове злагодження на базі полігону ППО в Нижній Павлівці та були відправлені в Донецьку область 19 січня 2023 року. За їхніми словами, командування військової частини 42600 110 мотострілецької бригади 2-го батальйону передали мобілізованих росіян у підпорядкування так званої "народної міліції ДНР", яка відправила новачків штурмувати зміцнення ЗСУ "як на забій": без належної підготовки за слабкої підтримки. У кількох випадках російська важка техніка, що йшла попереду штурмових груп, залишала поле бою після кількох залпів через брак снарядів.

"У них немає навіть схематичних карт, щоб орієнтуватися на місцевості. Зрештою вони йдуть на штурм наосліп, не знаючи, як діяти і не знаючи, як діяти, хто і де з них знаходиться, не знаючи плану відходу", — поділилися жінки. — "Наші рідні перебувають у безвихідній ситуації, бо їх вважають витратним матеріалом. І в нас склалося враження, що командуванню байдуже життя наших синів, чоловіків та братів".

Вони додали, що ЗС РФ зазнають великих втрат убитими та пораненими, при цьому бійцям не розкривають інформацію про реальний стан речей на війні, через що підрозділи втрачають ще більше особового складу. Командування ж раз на два місяці відправляє на фронт нові партії мобілізованих. Росіяни припустили, що бойовики "ДНР" не вміють керувати військами та прикривають новобранцями "дірки" у своїх підрозділах після втрат.

"Складається враження, що наших рідних використовують як гарматне м'ясо, і це не порожній звук. Вони не відмовляються нести службу, але розуміють, що їх знаходження на передовій безглузде і рівносильне самогубству", — наголошується у зверненні.

У лютому мобілізовані з Іркутської області поскаржилися Володимиру Путіну на порушення командування ЗС РФ. З них нібито сформували штурмові підрозділи та відправили у бій без підготовки. Губернатор Ігор Кобзєв пообіцяв, що іркутчан переведуть на нове місце служби. А 1 березня стало відомо, що їх кинули на штурм Авдіївського укріпрайону в Донецькій області.

3 березня родичі росіян повідомили ЗМІ, що ЗСУ знищили практично весь полк, який складається з мобілізованих жителів Іркутської області. Більшість військових убито або зникло безвісти, дехто отримали поранення і потрапили до шпиталів.