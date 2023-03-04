Британия передаст Киеву вдвое больше танков Challenger 2, чем обещала, — посол

По словам украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко, после февральского визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон обещанные 14 единиц бронетехники решили увеличить вдвое.

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Британское руководство поставит Киеву вдвое больше танков Challenger 2, чем обещалось прежде. Такое заявление сделал украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко, передает Украинская служба "Радио Свобода".

Пристайко отметил, что власти Великобритании изначально анонсировали поставки 14 танков Challenger 2, однако после февральского визита президента Украины Владимира Зеленского численность бронетехники решили увеличить вдвое.

По словам украинского дипломата, своими решениями Лондон постепенно формирует консенсус относительно передачи Киеву тех или иных новых вооружений.

Он напомнил, что известие о поставках танков стало прорывом и подтолкнуло остальные союзные страны последовать этому примеру.

"Несмотря на то, что объявление было сделано, на само официальное подтверждение от премьер-министра ушла почти неделя — для того, чтобы он официально это повторил", — сказал дипломат.

Представители Великобритании пытались убедить союзников в том, что есть два варианта. Первый — Британия сама пробивает брешь и объявляет о поставках, и дальше за ней должны следовать все остальные, второй — все вместе одним фронтом, как НАТО, делают этот очень важный шаг.

Инициатива британцев принесла успех, и, по словам, украинского посла, та же судьба ожидает истребители F-16.

Напомним, что в Украине планируют построить завод по производству танков Panther, который ежегодно будет выпускать до 400 единиц бронетехники.

Ранее Фокус сообщал, что Германия планирует выкупить 96 танков Leopard 2 у Швейцарии, чтобы передать их союзникам. В то же время в ЕС разрабатывают схему ускоренных поставок в Украину гаубичных боеприпасов. По информации журналистов, такая инициатива сравнима с планом, который использовался для закупки вакцин во время пандемии коронавируса в Европе.