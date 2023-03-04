Британія передасть Києву вдвічі більше танків Challenger 2, ніж обіцяла, — посол

За словами українського посла у Великій Британії Вадима Пристайка, після лютневого візиту президента України Володимира Зеленського до Лондона обіцяні 14 одиниць бронетехніки вирішили збільшити вдвічі.

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Британське керівництво поставить Києву вдвічі більше танків Challenger 2, ніж обіцялося раніше. Таку заяву зробив український посол у Великій Британії Вадим Пристайко, передає Українська служба "Радіо Свобода".

Пристайко зазначив, що влада Великої Британії спочатку анонсувала постачання 14 танків Challenger 2, проте після лютневого візиту президента України Володимира Зеленського чисельність бронетехніки вирішила збільшити вдвічі.

За словами українського дипломата, своїми рішеннями Лондон поступово формує консенсус щодо передавання Києву тих чи інших нових озброєнь.

Він нагадав, що звістка про постачання танків стала проривом і підштовхнула інші союзні країни наслідувати цей приклад.

"Незважаючи на те, що оголошення було зроблено, на саме офіційне підтвердження від прем'єр-міністра пішов майже тиждень — для того, щоб воно офіційно це повторив", — сказав дипломат.

Представники Великої Британії намагалися переконати союзників у тому, що є два варіанти. Перший — Британія сама пробиває пролом та оголошує про постачання, і далі за нею повинні йти всі інші, другий — усі разом одним фронтом, як НАТО, роблять цей дуже важливий крок.

Ініціатива британців принесла успіх, і, за словами українського посла, така ж доля чекає і на винищувачі F-16.

Нагадаємо, що в Україні планують побудувати завод із виробництва танків Panther, який щороку випускатиме до 400 одиниць бронетехніки.

Раніше Фокус повідомляв, що Німеччина планує викупити 96 танків Leopard 2 у Швейцарії, щоб передати їх союзникам. Водночас у ЄС розробляють схему прискорених постачань в Україну гаубичних боєприпасів. За інформацією журналістів, така ініціатива можна порівняти з планом, який використовувався для закупівлі вакцин під час пандемії коронавірусу в Європі.