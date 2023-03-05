Украинские десантники уничтожили подразделение ВС РФ в снаряжении и одежде ВСУ (видео)

Бойцы 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШИ ВС Украины уничтожили подразделение оккупантов, вояки которого имели на себе элементы формы и снаряжения Вооруженных сил Украины, сообщают в Десантно-штурмовых войсках ВСУ.

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Украинские защитники "демилитаризовали" группу оккупантов, переодевшихся в форму и обувь ВСУ. Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ.

Отмечается, что подразделение оккупантов ликвидировали на одном из стратегически важных направлений. Сделали это бойцы 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины.

"В большинстве уничтоженного личного состава оккупантов замечены ботинки, элементы формы одежды и снаряжения ВСУ. Очевидно оно было снято с пленных или погибших украинских воинов. Однако, Бог их за это наказал, руками украинских десантников!" – говорится в сообщении.

Видео можно просмотреть по ссылке. Осторожно, кадры содержат сцены насилия.

Российские оккупанты дважды неудачно штурмовали позиции украинских защитников из президентской бригады. В ходе штурма они сразу потеряли танк, а дальше украинские защитники из ВОГов "накрыли" пехоту.

Информация о реальных потерях россиян быстро распространяется среди военнослужащих ВС РФ и деморализует личный состав противника, сообщили в Минобороны Украины 5 марта. Ответная тенденция наблюдается и в других подразделениях Вооруженных сил Российской Федерации.