Українські десантники знищили підрозділ ЗС РФ у спорядженні і одязі ЗСУ (відео)

Бійці 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України знищили підрозділ окупантів, вояки якого мали на собі елементи форми та спорядження Збройних сил України, повідомляють в Десантно-штурмових військах ЗСУ.

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Українські захисники "демілітаризували" групу окупантів, які перевдяглися у форму і взуття ЗСУ. Про це повідомляють Десантно-штурмові війська ЗСУ.

Зазначається, що підрозділ окупантів ліквідували на одному із стратегічно важливих напрямків. Зробили це бійці 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України.

"У більшості знищеного особового складу окупантів помічені черевики, елементи форми одягу та спорядження ЗСУ. Очевидно воно було зняте з полонених або загиблих українських воїнів. Проте, Бог їх за це покарав, руками українських десантників!" — йдеться в повідомленні.

Відео можна переглянути за посиланням. Обережно, кадри містять сцени насильства.

Російські окупанти двічі невдало штурмували позиції українських захисників із президентської бригади. Під час штурму вони одразу втратили танк, а далі українські захисники з ВОгів "накрили" піхоту.

Інформація про реальні втрати росіян швидко поширюється серед військовослужбовців ЗС РФ та деморалізує особовий склад противника, повідомили в Міноборони України 5 березня.Так, бійці 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ відмовилися брати участь у наступі та виконувати накази некомпетентного командування. Відповідна тенденція спостерігається і в інших підрозділах Збройних сил Російської Федерації.