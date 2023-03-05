Оборона на всех направлениях: пограничники выиграли минометную дуэль у россиян и отбили штурм

Вражеские силы активно обстреливают опорные пункты подразделений Госпогранслужбы Украины в Донецкой области. Однако украинским пограничникам удается уничтожать живую силу и военную технику противника.

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Украинские пограничники держат оборону на всех направлениях. В Луганской области подразделения Госпогранслужбы выиграли минометную дуэль у захватчиков, а в Донецкой — отбили попытку штурма. Об этом в воскресенье, 5 марта, пишет пресс-служба ГПСУ.

"Силы обороны Украины, среди которых пограничники, уничтожают вооружение и живую силу российско-оккупационных войск в противостоянии на восточном фронте", — говорится в пресс-релизе.

Как уточняется, российские войска активно обстреливают опорные пункты подразделений Госпогранслужбы Украины в Донецкой области. По украинскому рубежу обороны был нанесен авиаудар.

Стабильно тяжелой остается ситуация на подступах к Бахмуту. Тем не менее украинским пограничникам удалось отбить попытку штурма города. Вражеская пехота не смогла преодолеть зону сплошного огневого поражения. Потери российской стороны сейчас уточняются.

Кроме этого, украинские пограничники выиграли минометную дуэль у врага в Луганской области. Минометный расчет ВС РФ обустроил позицию возле лесополосы и бил по украинской стороне. Однако аэроразведка смогла определить координаты позиции оккупантов. В результате украинские бойцы уничтожили сам миномет и четырех обслуживающих его военнослужащих.

Напомним, 4 марта экс-командир полка "Азов" Максим Жорин рассказал о ситуации на бахмутском направлении. По его словам, российское военное командование идет на огромные жертвы, лишь бы взять город Бахмут.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый 4 марта также заявил, что захват Бахмута остается приоритетным для российских войск. Однако опыт Вооруженных сил позволяет перестраивать оборону и продолжать сопротивление, несмотря на то, что ВС РФ уничтожают мосты в районе города.