Оборона на всіх напрямках: прикордонники виграли мінометну дуель у росіян та відбили штурм

Ворожі сили активно обстрілюють опорні пункти підрозділів Держприкордонслужби в Донецькій області. Проте українським прикордонникам вдається знищувати живу силу та військову техніку супротивника.

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Українські прикордонники тримають оборону на всіх напрямках. На Луганщині підрозділи Держприкордонслужби виграли мінометну дуель у загарбників, а на Донеччині — відбили спробу штурму. Про це у неділю, 5 березня, пише пресслужба ДПСУ.

"Сили оборони України, серед яких прикордонники, знищують озброєння та живу силу російсько-окупаційних військ у протистоянні на східному фронті", — йдеться у пресрелізі.

Як уточнюється, російські війська активно обстрілюють опорні пункти підрозділів Держприкордонслужби України у Донецькій області. По українському рубежі оборони було завдано авіаудару.

Стабільно тяжкою залишається ситуація на підступах до Бахмута. Проте українським прикордонникам вдалося відбити спробу штурму міста. Ворожа піхота не змогла подолати зону суцільної вогневої поразки. Втрати російської сторони зараз уточнюються.

Окрім цього, українські прикордонники виграли мінометну дуель у ворога на Луганщині. Мінометний розрахунок ЗС РФ облаштував позицію біля лісосмуги та бив українською стороною. Проте аеророзвідка спромоглася визначити координати позиції окупантів. В результаті українські бійці знищили сам міномет і чотирьох військовослужбовців, які його обслуговують.

Нагадаємо, 4 березня екскомандир полку "Азов" Максим Жорін розповів про ситуацію на бахмутському напрямку. За його словами, російське військове командування йде на величезні жертви, аби лише взяти місто Бахмут.

Спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий 4 березня також заявив, що захоплення Бахмута залишається пріоритетним для російських військ. Проте досвід Збройних сил дозволяє перебудовувати оборону та продовжувати опір, незважаючи на те, що ЗС РФ знищують мости в районі міста.