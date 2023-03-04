"Ймовірність повного оточення": екскомандир "Азова" розповів про дії ЗСУ в Бахмуті

Росіяни штурмують Бахмут із кількох сторін і зазнають великих втрат, а ЗСУ намагаються покращити тактичну ситуацію.

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Російське командування йде на величезні жертви, аби взяти місто Бахмут у Донецькій області. 4 березня екскомандир полку "Азов" Максим Жорін у Telegram прозвітував про ситуацію на Бахмутському напрямку.

За його словами, росіяни намагаються атакувати одночасно з кількох напрямків і кидають на штурм міста "солянки" — змішані підрозділи з бійців ПВК "Вагнер", регулярних частин ЗС РФ та інших сил. Це вказує на те, що окупанти втрачають у боях багато живої сили.

"Їм дуже дорого коштує це завдання, втрати просто шалені", — наголосив Максим Жорін. — "Але, зважаючи на все, вони готові до будь-якої кількості своїх жмурів, аби досягти успіху".

Екскомандир додав, що становище ЗСУ у Бахмуті ускладнюється з кожним днем, найважчим напрямком залишається Сіверський. Але українські військові продовжують обороняти місто, і зараз вживають певних заходів, щоб покращити тактичну ситуацію та "зменшити ймовірність повного оточення".

У звіті від 3 березня аналітики американського Інституту вивчення війни припустили, що ЗСУ створюють умови для відступу в Бахмуті. Є інформація про те, що українці зруйнували мости через річку Бахмутівка та на трасі Хромово-Бахмут, як вважають аналітики, вони могли зробити це для обмеження окупантів у східній частині міста.

2 березня стало відомо, що групу тактичної аеророзвідки ЗСУ "Птахи Мадяра" виводять із Бахмута. Як повідомив командир Роберт Бровді, бійці посеред ночі отримали наказ висунутись на нове місце ведення бойових дій. У Бахмуті група провела 110 днів.

4 березня пресслужба Міноборони Великої Британії заявила, що Україна перекинула елітні підрозділи ЗСУ для утримання Бахмута. За даними розвідки, російським військам вдалося просунутися і проникнути в північні передмістя, чинячи сильний тиск на захисників.