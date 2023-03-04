"Вероятность полного окружения": экс-командир "Азова" рассказал о действиях ВСУ в Бахмуте

Россияне штурмуют Бахмут с нескольких сторон и несут большие потери, а ВСУ пытаются улучшить тактическую ситуацию.

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Российское командование идет на огромные жертвы, лишь бы взять город Бахмут в Донецкой области. 4 марта экс-командир полка "Азов" Максим Жорин в Telegram отчитался о ситуации на Бахмутском направлении.

По его словам, россияне пытаются атаковать одновременно с нескольких направлений и бросают на штурм города "солянки" — смешанные подразделения из бойцов ЧВК "Вагнер", регулярных частей ВС РФ и других сил. Это указывает на то, что оккупанты теряют в боях много живой силы.

"Им очень дорого обходится эта задача, потери просто бешеные", — подчеркнул Максим Жорин. — "Но, судя по всему, они готовы к любому количеству своих жмуров, лишь бы достигнуть успеха".

Экс-командир добавил, что положение ВСУ в Бахмуте усложняется с каждым днем, самым тяжелым направлением остается Северное. Но украинские военные продолжают оборонять город, и сейчас принимают определенные меры, чтобы улучшить тактическую ситуацию и "снизить вероятность полного окружения".

В отчете от 3 марта аналитики американского Института изучения войны предположили, что ВСУ создают условия для отступления в Бахмуте. Есть информация о том, что украинцы разрушили мосты через реку Бахмутовка и на трассе Хромово-Бахмут, как считают аналитики, они могли сделать это для ограничения оккупантов в восточной части города.

2 марта стало известно, что группу тактической аэроразведки ВСУ "Птицы Мадяра" выводят из Бахмута. Как сообщил командир Роберт Бровди, бойцы посреди ночи получили приказ выдвинуться на новое место ведения боевых действий. В Бахмуте группа провела 110 дней.

4 марта пресс-служба Минобороны Великобритании заявила, что Украина перебросила элитные подразделения ВСУ для удержания Бахмута. По данным разведки, российским войскам удалось продвинуться и проникнуть в северные пригороды, оказывая сильное давление на защитников.