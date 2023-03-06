"Двумя выстрелами — двоих зайцев": в Мелитополе раздались взрывы на базах ВС РФ, — мэр (видео)

По словам Ивана Федорова, взрывы произошли в северной части города. Мэр призвал дождаться официальной информации Генштаба ВСУ, но отметил, что россияне "неудачно покурили" на своих военных объектах.

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Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области вечером 5 марта прогремели два мощных взрыва. Об этом рассказал городской голова Мелитополя Михаил Федоров.

"Двумя выстрелами — сразу двоих вражеских "зайцев". Два мощных взрыва прогремели в северной части города. Уже есть информация, что были уничтожены два объекта, где расположились россияне. Но дождемся официальной информации от наших ВСУ и Генштаба. Но известно, что оккупанты довольно точно "неудачно покурили". Адские выходные для них продолжаются, как и вся адская неделя", — сказал Федоров.

Он добавил, что из-за работы ВСУ по базам оккупантов в Мелитополе сотни российских солдат не вернутся домой живыми.

3 марта во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области на Левобережье города прогремели 3 взрыва. По сообщению советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, было также громко в Кальмиусском районе на проспекте Никопольский. Россияне сразу сообщили о работе ПВО.

4 марта в Запорожье прогремели два взрыва, после чего некоторые районы города остались без света, сообщили местные СМИ. Спустя время ОВА призвала запорожцев пройти к укрытию и не распространять фото и видео. В то же время власти никак не прокомментировали, с чем были связаны взрывы.