В Запорожье прозвучали два взрыва, часть города осталась без света, — СМИ

В социальных сетях сообщают, что по городу ударили ракетами типа "Оникс", которые были запущены из оккупированного Крыма. На момент публикации новости официальной информации от властей нет.

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В Запорожье прозвучали два взрыва, после чего некоторые районы города остались без света. Об этом сообщает местное издание Inform.zp.ua.

Как рассказали журналисты, звуки взрывов слышали жители нескольких районов Запорожья.

Через некоторое время Запорожская областная военная администрация призвала жителей города находиться в укрытиях и не распространять фото и видео. В то же время в ведомстве никак не прокомментировали, с чем были связанны взрывы, которые слышали горожане.

По информации из социальных сетей, по городу ударили ракетами типа "Оникс" с помощью БРК "Бастион". Снаряды были запущены из оккупированного Крыма.

Напомним, в ночь на 2 марта российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью из установок С-300. Вражеский снаряд попал в многоквартирный жилой дом, практически уничтожив его. По состоянию на вечер 3 марта известно о гибели 7 людей. Поисково-спасательные работы на месте прилета российской ракеты все еще продолжаются.

1 марта российские войска атаковали Полтавскую область. По информации главы ОВА Дмитрия Лунина, удар был нанесен по инфраструктуре Полтавской области. Также оккупанты из артиллерии обстреляли пять общин Сумской области.