У Запоріжжі пролунали два вибухи, частина міста залишилася без світла, — ЗМІ

У соціальних мережах повідомляють, що по місту ударили ракетами типу "Онікс", які були запущені з окупованого Криму. На час публікації новини офіційної інформації від влади немає.

Related video

У Запоріжжі пролунали два вибухи, після чого деякі райони міста залишились без світла. Про це повідомляє місцеве видання Inform.zp.ua.

Як розповіли журналісти, звуки вибухів чули мешканці кількох районів Запоріжжя.

Через деякий час Запорізька обласна військова адміністрація закликала мешканців міста перебувати в укриттях і не поширювати фото та відео. Водночас у відомстві ніяк не прокоментували, із чим були пов'язані вибухи, які чули містяни.

За інформацією із соціальних мереж, по місту вдарили ракетами типу "Онікс" за допомогою БРК "Бастіон". Снаряди було запущено з окупованого Криму.

Нагадаємо, в ніч на 2 березня російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю з установок С-300. Ворожий снаряд влучив у багатоквартирний житловий будинок, практично знищивши його. Станом на вечір 3 березня відомо про загибель 7 людей. Пошуково-рятувальні роботи на місці прильоту російської ракети все ще продовжуються.

1 березня російські війська атакували Полтавську область. За інформацією голови ОВА Дмитра Луніна, удару було завдано по інфраструктурі Полтавської області. Також окупанти з артилерії обстріляли п'ять громад Сумської області.