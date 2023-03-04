Ракетний обстріл ЗС РФ житлового будинку у Запоріжжі: у ДСНС повідомили про нові жертви

Пошуково-рятувальні роботи на місці прильоту російської ракети все ще продовжуються. Комунальники прибрали вже 333 тонни уламків будівлі.

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Станом на 22:00 3 березня відомо про загибель щонайменше 7 людей внаслідок ракетного удару Збройних сил Російської Федерації по житловому будинку в Запоріжжі в ніч на 2 березня. Про це повідомили у прес-службі Головного управління ДСНС України у Запорізькій області.

У відомстві зазначили, що розбір завалів все ще продовжується. Рятувальники розшукують потенційних постраждалих, демонтують рештки зруйнованої будівлі. Загалом співробітники комунальних служб прибрали вже 333 тонни уламків будинку.

"Силами підрозділів ДСНС вдалося врятувати 11 людей, ще 20 — евакуювати. З-під завалів будинку рятувальники деблокували 7 загиблих", — йдеться у повідомленні відомства.

Також повідомляється, що 225 людей скористалися пунктом обігріву, розгорнутим ДСНС, 92 особи звернулися за психологічною допомогою.

До ліквідації наслідків трагедії всього залучено 110 людей та 21 одиницю техніки.

Нагадаємо, що в ніч на 2 березня російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю, внаслідок чого було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв зазначив, що ракета майже повністю зруйнувала п'ятиповерхову будівлю.

[ + – ] Наслідки ракетного удару по Запоріжжю

Ми також писали про те, що дівчина, на ім'я Катерина провела щонайменше 5 годин під руїнами зруйнованого росіянами будинку у Запоріжжі. Вона розповіла, що під час перебування під завалами обіймала кота та робила знімки на мобільний телефон.

Раніше, 1 березня, ЗС РФ також атакували 5 територіальних громад Сумської області : Новослобідську, Краснопільську, Есманську, Шалигінську та Білопольську. Обстріл вівся зі ствольної артилерії калібру 152 мм та мінометів.

У ніч на 1 березня російські війська також запустили територією України іранські дрони-камікадзе "Шахед". За словами голови Полтавської ОВ Дмитра Луніна, силами ППО було збито щонайменше 5 БПЛА.