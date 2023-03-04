Ракетный обстрел ВС РФ жилого дома в Запорожье: в ГСЧС сообщили о новых жертвах

Поисково-спасательные работы на месте прилета российской ракеты все еще продолжаются. Коммунальники убрали уже 333 тонны обломков здания.

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По состоянию на 22.00 3 марта известно о гибели по меньшей мере 7 людей в результате ракетного удара Вооруженных сил Российской Федерации по жилому дому в Запорожье в ночь на 2 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Запорожской области.

В ведомстве отметили, что разбор завалов все еще продолжается. Спасатели разыскивают потенциальных пострадавших, демонтируют остатки разрушенного здания. Всего сотрудники коммунальных служб убрали уже 333 тонны обломков дома.

"Силами подразделений ГСЧС удалось спасти 11 человек, еще 20 – эвакуировать. Из-под завалов дома спасатели деблокировали 7 погибших", — говорится в сообщении ведомства.

Также сообщается, что 225 людей воспользовались пунктом обогрева, развернутым ГСЧС, 92 человека обратились за психологической помощью.

К ликвидации последствий трагедии всего привлечены 110 людей и 21 единица техники.

Напомним, что в ночь на 2 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью, в результате чего был поврежден многоэтажный жилой дом. Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев отметил, что ракета почти полностью разрушила пятиэтажное здание.

[ + – ] Последствия ракетного удара по Запорожью

Мы также писали о том, что девушка по имени Екатерина провела по меньшей мере 5 часов под руинами разрушенного россиянами дома в Запорожье. Она рассказала, что во время пребывания под завалами обнимала кота и делала снимки на мобильный телефон.

Ранее, 1 марта, ВС РФ также атаковали 5 территориальных общин Сумской области: Новослободскую, Краснопольскую, Эсманскую, Шалыгинскую и Белопольскую. Обстрел велся из ствольной артиллерии калибра 152 мм и минометов.

В ночь на 1 марта российские войска также запустили по территории Украины иранские дроны-камикадзе "Шахед". По словам главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина, силами ПВО было сбито по меньшей мере 5 БПЛА.