"Двома пострілами — двох зайців": в Мелітополі пролунали вибухи на базах ЗС РФ, — мер (відео)

За словами Івана Федорова, вибухи сталися у північній частині міста. Міський голова закликав дочекатися офіційної інформації Генштабу ЗСУ, але зазначив, що росіяни "невдало покурили" на своїх військових об’єктах.

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У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області увечері 5 березня пролунали два потужних вибухи. Про це розповів міський голова Мелітополя Михайло Федоров.

"Двома пострілами — одразу у двох ворожих "зайців". Два потужні вибухи пролунали в північній частині міста. Вже є інформація, що були знищені два об'єкти, де розташувалися росіяни. Але дочекаємося офіційної інформації від наших ЗСУ і Генштабу. Але відомо, що окупанти досить влучно "невдало покурили". Пекельні вихідні для них продовжуються, як і увесь пекельний тиждень", — сказав Федоров.

Він додав, що через роботу ЗСУ по базах окупантів в Мелітополі сотні російських вояк не повернуться додому живими.

3 березня у тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині на Лівобережжі міста пролунали 3 вибухи. За повідомленням радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, гучно також було в Кальміуському районі на проспекті Нікопольський. Росіяни одразу повідомили про роботу ППО.

4 березня у Запоріжжі пролунали два вибухи, після чого деякі райони міста залишились без світла, повідомили місцеві ЗМІ. Через деякий час ОВА закликала запоріжців пройти до укриття і не поширювати фото та відео. Водночас влада ніяк не прокоментувала, із чим були пов'язані вибухи.