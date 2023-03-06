Кусок ветчины и 200 г форели: в РФ "раскошелились" на продукты для семей мобилизованных

В Москве будут раздавать продуктовые наборы для семей мобилизованных окупантов на сумму 2 тысячи рублей. Власти города заказали 800 таких посылок, сообщают росСМИ.

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В Москве решили поддержать семьи мобилизованных продуктов. За каждого мобилизованного дают сыр, ветчину, кофе и пакетик конфет. Об этом сообщила ASTRA 5 марта.

Отмечается, что продуктовые наборы в количестве 800 штук будут закуплены за средства из городского бюджета. Стоимость пакета – 2000 рублей (примерно 974 грн, или 26,5 долларов).

"Конкурс на поставку продовольственных наборов для "членов общественных организаций и семей мобилизованных" объявило государственное учреждение правительства Москвы. Документы опубликованы на сайте госзакупок. В продовольственный набор войдут кусок сыра, пакетик конфет, черный чай, растворимого кофе, а также 300 г г малосоленой форели", — говорится в сообщении.

Содержимое и стоимость набора вызвали неоднозначную реакцию россиян под публикацией в сети.

ВСУ уничтожили почти весь полк неподготовленных мобилизованных российских военных из Иркутской области. Их отправили на штурм Авдеевки Донецкой области. Оккупантов командование отправило на штурм укрепленного района украинских защитников с 28 февраля на 1 марта. Однако почти все они были убиты и считаются пропавшими без вести.

27 февраля иркутские мобилизованные, переброшенные в Украину, устроили бунт. Они недовольны тем, что должны выполнять преступные приказы руководства "ДНР2 и идти в бой без поддержки.