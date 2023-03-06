Шматочок шинки і 200 г форелі: в РФ "розщедрилися" на продукти для родин мобілізованих

У Москві роздаватимуть продуктові набори для родин мобілізованих окупантів на суму 2 тисячі рублів. Влада міста замовила 800 таких посилок, повідомляють росЗМІ.

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У Москві вирішили підтримати родини мобілізованих продуктами. За кожного мобілізованого дають сир, шинку, каву і пакетик цукерок. Про це повідомила "ASTRA" 5 березня.

Зазначається, що продуктові набори в кількості 800 штук закуплять за кошти з міського бюджету. Вартість пакунка — 2000 рублів (приблизно 974 грн, або 26,5 доларів).

"Конкурс на постачання продовольчих наборів для "членів громадських організацій та сімей мобілізованих" оголосила державна установа уряду Москви. Документи опубліковано на сайті держзакупівель. До продовольчого набору увійдуть шматок сиру, пакетик цукерок, чорний чай, розчинної кави, а також 300 г шинки і 200 г малосоленої форелі", — йдеться в повідомленні.

Вміст і вартість набору викликали неоднозначну реакцію росіян під дописом в мережі.

ЗСУ знищили майже весь полк непідготовлених мобілізованих російських військових із Іркутської області. Їх відправили на штурм Авдіївки на Донеччині. Окупантів командування відправило на штурм укріпленого району українських захисників із 28 лютого на 1 березня. Однак майже всі вони були вбиті та вважаються зниклими безвісти.

27 лютого іркутські мобілізовані, яких перекинули до України, влаштували бунт. Вони незадоволені тим, що мають виконувати "злочинні накази" керівництва "ДНР" і йти в бій без підтримки.