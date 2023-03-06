"А почему я должен?": Резников отказался уходить в отставку из-за плохих бронежилетов

По словам главы ведомства, если всякий раз после каких-то нарушений подчиненных подавать в отставку, "далеко не уедем". При этом экс-замминистра Вячеслав Шаповалов, которого обвиняют в лоббировании закупок некачественной амуниции, находится под стражей уже в течение месяца.

Related video

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что не собирается подавать в отставку, даже если суд признает виновным уже месяц находящегося под арестом бывшего замглавы ведомства Вячеслава Шаповалова. Чиновника подозревают в лоббировании закупок некачественных бронежилетов и касок. Об этом он рассказал в интервью LIGA.net, опубликованном 6 марта.

"А почему я должен подавать в отставку? <…> У нас есть Конституция, есть понятие индивидуальной ответственности за совершение преступления. Если суд признает его виновным, я признаю, что ошибся кадрово", — заявил министр.

Если всякий раз после каких-то нарушений подавать в отставку, "далеко не уедем", утверждает Резников. Он отметил, что в его ведомстве работает 800 человек — и, по такой логике следует подавать в отставку мэрам и глава парламента, если кто-либо из их команд "накосячит".

Глава ведомства также упомянул, что контракты, по которым проводится разбирательство, были подписаны еще в марте прошлого года, и прежде на них никто не обращал внимания.

"Я хочу спросить: а где все были в марте 2022 года? Когда на складах ноль [бронежилетов], а нужно было привезти сотни тысяч", — задал риторический вопрос министр.

Напомним, что после разгоревшегося скандала с закупками для Минобороны суд взял под стражу бывшего заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова, а сумму залога установил в 400 млн грн.

Ранее Фокус сообщал, что за каски и бронежилеты ненадлежащего качества бывшему замглавы Минобороны сообщили о подозрении.