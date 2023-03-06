"А чому я повинен?": Резніков відмовився йти у відставку через погані бронежилети

За словами голови відомства, якщо щоразу після якихось порушень підлеглих подавати у відставку, "далеко не поїдемо". При цьому ексзаступник міністра В'ячеслав Шаповалов, якого звинувачують у лобіюванні закупівель неякісної амуніції, перебуває під вартою вже протягом місяця.

Related video

Голова Міноборони України Олексій Резніков заявив, що не збирається подавати у відставку, навіть якщо суд визнає винним колишнього заступника голови відомства В'ячеслава Шаповалова, який уже місяць перебуває під арештом. Чиновника підозрюють у лобіюванні закупівель неякісних бронежилетів і касок. Про це він розповів в інтерв'ю LIGA.net, опублікованому 6 березня.

"А чому я маю подавати у відставку? <…> У нас є Конституція, є поняття індивідуальної відповідальності за скоєння злочину. Якщо суд визнає його винним, я визнаю, що помилився кадрово", — заявив міністр.

Якщо щоразу після якихось порушень подавати у відставку, "далеко не поїдемо", стверджує Резніков. Він зазначив, що у його відомстві працює 800 осіб — і, за такою логікою, слід подавати у відставку мерам і головам парламенту, якщо хтось із їхніх команд "накосячить".

Голова відомства також згадав, що контракти, за якими проводиться розгляд, було підписано ще у березні минулого року, і раніше на них ніхто не звертав уваги.

"Я хочу запитати: а де всі були у березні 2022 року? Коли на складах нуль [бронежилетів], а треба було привезти сотні тисяч", — поставив риторичне запитання міністр.

Нагадаємо, що після скандалу, що розгорівся, із закупівлями для Міноборони суд узяв під варту колишнього заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова, а суму застави встановив у 400 млн грн.

Раніше Фокус повідомляв, що за каски та бронежилети неналежної якості колишньому заступнику голови Міноборони повідомили про підозру.