Враг наступает на пяти направлениях: карта боев от разведки Великобритании

Ожесточенные бои за Бахмут продолжаются, отмечают в ведомстве. Вместе с тем ВС РФ продолжают атаку в направлении Угледара.

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По обновленным данным британской разведки от 6 марта 2023 года, российские военные продолжают наступление на востоке Украины на пяти направлениях: Бахмутском, Авдеевском, Шахтерском, Лиманском и Купянском.

[ + – ] Ситуация в Украине на 6 марта 2023 года

Сейчас российские военные усиливают атаки и обстрелы в направлении Белогоровки Луганской области и в направлении Кременной, бои проходят в лесах Кременной и у Макеевки. Продолжаются артиллерийские удары врага на Купянском направлении.

Атаки армии РФ были отражены в районах Белогоровки и Невского, ситуация на Сватовском направлении более стабильна.

Российские войска продолжают держать оборону на Запорожском направлении и имитируют активность со стороны Херсонского направления.

Также, по данным Минобороны Великобритании за 6 марта, армия РФ продолжает реагировать на потери тяжелой бронетехники, развертывая основные боевые танки Т-62 60-летней давности для доукомплектации части 1-й гвардейской танковой армии.

Разведка сообщает, что с лета 2022 года примерно 800 Т-62 были сняты с хранения, некоторые из них получили модернизированные прицельные системы, которые должны повысить их эффективность в ночное время. Тем не менее устаревшие типы тяжелой техники имеют множество уязвимых мест на современном поле боя.

По сводке ISW от 5 марта, ожидается скорая кульминация наступления войск РФ возле Бахмута, что вместе с остановленной попыткой штурма Угледара и в Луганской области, создаст хорошие условия для будущих контрнаступательных операций ВСУ.

Также 5 марта аналитики Института изучения войны, пришли к выводу, что продвижение российской армии под Угледаром является маловероятным, в связи с тем, что деморализованные из-за больших потерь войска противника не обладают достаточным потенциалом.