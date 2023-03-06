Ворог настає на п'яти напрямках: карта боїв від розвідки Великобританії

Запеклі бої за Бахмут продовжуються, зазначають у відомстві. Водночас ЗС РФ продовжує атаку у напрямку Вугледару.

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За оновленими даними британської розвідки від 6 березня 2023 року, російські військові продовжують наступ на сході України на п'яти напрямках: Бахмутському, Авдіївському, Шахтарському, Лиманському та Куп'янському.

[ + – ] Ситуація в Україні на 6 березня 2023 року

Наразі російські військові посилюють атаки та обстріли у напрямку Білогорівки Луганської області та у напрямку Кремінної, бої проходять у лісах Кремінної та біля Макіївки. Продовжуються артилерійські удари ворога на Куп'янському напрямі.

Атаки армії РФ були відбиті в районах Білогорівки та Невського, ситуація на Сватівському напрямку більш стабільна.

Російські війська продовжують тримати оборону на Запорізькому напрямі та імітують активність з боку Херсонського напрямку.

Також, за даними Міноборони Великобританії за 6 березня, армія РФ продовжує реагувати на втрати тяжкої бронетехніки, розгортаючи основні бойові танки Т-62 60-річної давності для доукомплектації частини 1-ї гвардійської танкової армії.

Розвідка повідомляє, що з літа 2022 року приблизно 800 Т-62 було знято зі зберігання, деякі з них отримали модернізовані прицільні системи, які мають підвищити їхню ефективність у нічний час. Проте застарілі типи важкої техніки мають багато вразливих місць на сучасному полі бою.

За зведенням ISW від 5 березня, очікується швидка кульмінація наступу військ РФ біля Бахмута, що разом із зупиненою спробою штурму Вугледара і в Луганській області створить хороші умови для майбутніх контрнаступальних операцій ЗСУ.

Також 5 березня аналітики Інституту вивчення війни, дійшли висновку, що просування російської армії під Вугледаром є малоймовірним, у зв'язку з тим, що деморалізовані через великі втрати війська противника не мають достатнього потенціалу.