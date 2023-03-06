В ВСУ рассказали, почему РФ вынуждена отказываться от массированных ударов по Украине

Спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат считает, что российское производство высокоточного вооружения работает на ограниченных ресурсах из-за западных санкций. Однако у противника есть запасы советских ракет.

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Вооруженные силы РФ пока не способны наносить массированные ракетные удары по Украине, поскольку в силу действия западных санкций производство средств поражения ограничено. Об этом 6 марта в эфире телемарафона заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он отметил, что противник с первых дней полномасштабного вторжения в нашу страну применяет все типы ракет — наземного, воздушного и морского базирования. И за время боевых действий российские вооруженные силы использовали большой арсенал высокоточного дальнобойного вооружения, поэтому в последнее время Россия вынуждена накапливать ракеты для нанесения очередного удара.

"Противник осознает, что нынешний арсенал вооружения не тот, что был накануне вторжения. Не планировали они все эти ракеты использовать против Украины, еще и не достигнуть, разумеется, своих целей", — считает Игнат.

По его словам, производство ракет в РФ конечно продолжается, однако при этом объемы выпуска вооружения ограничено санкциями Запада. Хотя на вооружении российской армии стоят еще советские образцы ракет, которыми наносятся удары по прифронтовой зоне.

"Безусловно производства могут работать, но на ограниченных ресурсах. Потому что мы знаем, что есть санкции которые должны придерживаться страны, чтобы ограничить производство этого вооружения. Но не забываем, что противник имеет еще старые советские ракеты, как Х-22, имеют С-300 в большом количестве", — подчеркнул Игнат.

Напомним, в ночь на 6 марта Вооруженные силы нанесли удар по Авдеевке. Как сообщил глава городской администрации Виталий Барабаш, противник выпустил по городу 6 ракет Х-59, которые попали по гражданским объектам.