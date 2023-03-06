У ЗСУ розповіли, чому РФ змушена відмовлятися від масованих ударів по Україні

Речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат вважає, що російське виробництво високоточного озброєння працює на обмежених ресурсах через західні санкції. Проте противник має запаси радянських ракет.

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Збройні сили РФ поки що не здатні завдавати масованих ракетних ударів по Україні, оскільки внаслідок дії західних санкцій виробництво засобів ураження обмежене. Про це 6 березня в ефірі телемарафону заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він зазначив, що противник із перших днів повномасштабного вторгнення до нашої країни застосовує всі типи ракет — наземного, повітряного та морського базування. І за час бойових дій російські збройні сили використали великий арсенал високоточного далекобійного озброєння, тому останнім часом Росія змушена накопичувати ракети для ще одного удару.

"Противник усвідомлює, що теперішній арсенал озброєння не той, що був напередодні вторгнення. Не планували вони всі ці ракети використовувати проти України, ще й не досягти, зрозуміло, своєї мети", — вважає Ігнат.

За його словами, виробництво ракет в РФ, звичайно, триває, проте при цьому обсяги випуску озброєння обмежено санкціями Заходу. Хоча на озброєнні російської армії стоять ще радянські зразки ракет, якими завдаються удари по прифронтовій зоні.

"Безумовно виробництва можуть працювати, але на обмежених ресурсах. Тому що ми знаємо, що є санкції, які мають дотримуватися країни, щоб обмежити виробництво цього озброєння. Але не забуваємо, що противник має ще старі радянські ракети, як Х-22, мають С- 300 у великій кількості", — наголосив Ігнат.

Нагадаємо, в ніч на 6 березня Збройні сили завдали удару по Авдіївці. Як повідомив голова міської адміністрації Віталій Барабаш, противник випустив містом 6 ракет Х-59, які потрапили по цивільних об'єктах.