Проще и эффективней советских: бойцы ВСУ показали учения с минометами М120 из США (видео)

Боец с позывным "Пегас" говорит, что единственное опасение с американским минометом было с обслуживанием, но все оказалось гораздо проще. Бойцы воевали с М120 уже на нескольких направлениях и он доказал свою надежность.

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Минометный расчет одной из отдельных горно-штурмовых бригад ВСУ отрабатывает навыки по стрельбе из американского миномета М120. Об этом сообщает АрміяInform.

Подразделение находится в резерве недалеко от передовой, но как отмечают в издании, регулярно проводит тренировки с американским минометом М120. Важно постоянно отлаживать действия подразделения, чтобы довести все действия до автоматизма.

Командир взвода с позывным "Пегас" говорит, что их подразделение получило М120 одними из первых, для освоения военных отправляли на обучение в Германию. Американский миномет уже прошел испытание боем и солдаты вполне удовлетворены его возможностями. "Пегас" отмечает, что М120 намного проще и эффективнее, чем советские 120-мм минометы.

[ + – ] М120 намного проще и эффективнее, чем советские 120-мм минометы Фото: АрміяInform

"Техника очень понравилась. Мы можем спокойно и безопасно для себя работать ночью, не демаскируя позицию, как это с нашими минометами, шкалы которых приходится подсвечивать фонариками. Больше всего боялись, что техника будет прихотлива, но ничего подобного. Очень удобная комплектация БК — полностью снаряженный выстрел, который нужно достать из упаковки и забросить в ствол", — говорит "Пегас".

Фото: АрміяInform

Кроме этого военный отмечает, что М120 легче советских минометов, что повышает время свертывания/развертывания на позициях. Вдобавок США передали специальный прицеп М326 Mortar Stowage Kit, который фактически делает миномет самоходным. Автоматизированная система на прицепе упрощает демонтаж и установку миномета, что сохраняет силу экипажу.

Напомним, 3 марта аналитики писали, что на вооружении у бойцов ВСУ появились иранские минометы и боеприпасы к ним.

21 февраля на выставке вооружений показали самый легкий в мире 120-мм миномет на пикапе.