Простіше й ефективніше за радянські: бійці ЗСУ показали навчання з мінометами М120 зі США (відео)

Боєць із позивним "Пегасом" каже, що єдине побоювання з американським мінометом було з обслуговуванням, але все виявилося набагато простіше. Бійці воювали з М120 вже на кількох напрямках і він довів свою надійність.

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Мінометний розрахунок однієї з окремих гірничо-штурмових бригад ЗСУ відпрацьовує навички зі стрільби з американського міномету М120. Про це повідомляє АрміяInform.

Підрозділ знаходиться в резерві неподалік передової, але, як зазначають у виданні, регулярно проводить тренування з американським мінометом М120. Важливо постійно налагоджувати дії підрозділу, щоб довести всі дії автоматизму.

Командир взводу з позивним "Пегасом" каже, що їх підрозділ отримав М120 одними з перших, для освоєння військових відправляли на навчання до Німеччини. Американський міномет уже пройшов випробування боєм, і солдати цілком задоволені його можливостями. "Пегас" зазначає, що М120 набагато простіше та ефективніше, ніж радянські 120-мм міномети.

[ + – ] М120 набагато простіше та ефективніше, ніж радянські 120-мм міномети Фото: АрміяInform

"Техніка дуже сподобалася. Ми можемо спокійно та безпечно для себе працювати вночі, не демаскуючи позицію, як це з нашими мінометами, шкали яких доводиться підсвічувати ліхтариками. Найбільше боялися, що техніка буде вибаглива, але нічого подібного. Дуже зручна комплектація БК – повністю споряджений постріл, який треба дістати з упаковки та закинути у ствол", — каже "Пегас".

Фото: АрміяInform

Крім цього військовий зазначає, що М120 легше за радянські міномети, що підвищує час згортання/розгортання на позиціях. Крім того, США передали спеціальний причіп М326 Mortar Stowage Kit, який фактично робить міномет самохідним. Автоматизована система на причепі спрощує демонтаж та встановлення міномета, що зберігає силу екіпажу.

Нагадаємо, 3 березня аналітики писали, що на озброєнні у бійців ЗСУ з'явилися іранські міномети та боєприпаси до них.

21 лютого на виставці озброєнь показали найлегший у світі 120 мм міномет на пікапі.