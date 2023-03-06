"Враг боится": в Минобороны назвали две главные цели информационной кампании РФ

В украинском оборонном ведомстве призвали граждан не становиться жертвами российских внушений и критически оценивать каждую информацию о войне.

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Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр высказалась об информационном оружии РФ, которое активно сейчас используется против Украины. Свое мнение на этот счет она написала в собственном Telegram-канале.

По мнению сотрудницы ведомства, информационная борьба Российской Федерации на сегодняшний день направлена всего на две цели и выглядят они следующим образом:

Дискредитация Украины на получателя оружия;

Срыв мобилизации и процесса заключения контрактов на службу.

Этому есть свое объяснение, так как оружие и люди, которые его используют — то, чего "враг боится больше всего". Первая цель информационной кампании направлена на западного читателя, чтобы дискредитировать Украину в глазах союзника, а вторая — на украинцев, чтобы дестабилизировать ситуацию в обществе, отметила Анна Маляр.

"Для того чтобы не становиться жертвой этих внушений, нужно критически оценивать любую информацию из неофициальных источников, проверять достоверность и задавать себе вопросы – "какая цель распространения такой информации", — говорится в сообщении.

Информационная кампания РФ против Украины

Один из случаев произошел на оккупированной территории Донбасса. Российские пропагандисты сняли сюжет о "боеприпасах", которые якобы используются ВСУ. Героиня ролика жалуется, что подобные вещи прилетают каждые пять минут и они крайне опасны. Позже оказалось, что на самом деле это запчасть от автомобиля, которая явно не может быть боеприпасом.

Напомним, 6 марта союзники Украины приблизились к решению проблемы поставок боеприпасов для ВСУ. Одна из частей плана ЕС состоит в том, чтобы обеспечить европейские вооруженные компании нужным финансированием, сообщают журналисты.