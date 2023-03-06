Союзники Украины приблизились к решению проблемы поставок боеприпасов для ВСУ, — Reuters

Одна из частей плана ЕС состоит в том, чтобы обеспечить европейские вооруженные компании нужным финансированием, сообщают журналисты.

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Европейский Союз приблизился к решению схемы по совместной закупке боеприпасов для Украины. Об этом пишет портал Reuters.

ЕС с каждым днем становится ближе к реализации плана по совместной закупке боеприпасов, который значительно поможет ВСУ и поможет пополнить собственные запасы. При этом, основные вопросы касаемо финансирования и масштаба закупов все еще не решены.

На новой неделе министры обороны ЕС встретятся для того, чтобы обсудить план по ускорению поставок 155-миллиметровых боеприпасов в Украину.

Ежедневно Россия с Украиной выпускают не менее тысячи артиллерийских снарядов, но при этом у Москвы их значительно больше в запасе. Союзники Украины все еще не успевают изготовлять снаряды, а резервы союзников истощаются, хоть цифры и хранятся в секрете.

Совместная закупка одна из частей трехкомпонентного плана институтов ЕС, которые обсуждаются министрами разных стран. Первый шаг должен побудить союзников Украины в короткие сроки пожертвовать Киеву как можно больше боеприпасов, а остальная часть предусматривает использование средств ЕС для того, чтобы помочь европейским оружейным компаниям.

Официальные лица ЕС надеятся, что план окончательно будет согласован на встрече министров иностранных дел и обороны 20 марта.

Напомним, 6 марта портал FT писал, что в РФ передумали покупать иранские ракеты из-за страха, что Украина получит ATACMS. По данным издания, топ-чиновники на Западе признают, что Кремль может поменять свое решение из-за острой нехватки боеприпасов.

3 марта этот же портал сообщал, что Украина в марте получит дефицитные боеприпасы. По данным журналистов, в ЕС дали согласие на поставку снарядов из своих запасов после того, как Брюссель предложил возместить им расходы.