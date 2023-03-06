Союзники України наблизилися до вирішення проблеми постачання боєприпасів для ЗСУ, — Reuters

Одна з частин плану ЄС полягає у тому, щоб забезпечити європейські військові компанії потрібним фінансуванням, повідомляють журналісти.

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Європейський Союз наблизився до вирішення схеми спільної закупівлі боєприпасів для України. Про це пише портал Reuters.

ЄС з кожним днем стає ближчим до реалізації плану спільної закупівлі боєприпасів, який значно допоможе ЗСУ та допоможе поповнити власні запаси. При цьому, основні питання щодо фінансування та масштабу закупівель все ще не вирішені.

На новому тижні міністри оборони ЄС зустрінуться для того, щоб обговорити план прискорення постачання 155-міліметрових боєприпасів в Україну.

Щодня Росія з Україною випускають щонайменше тисячу артилерійських снарядів, але при цьому у Москви їх значно більше в запасі. Союзники України все ще не встигають виготовляти снаряди, а резерви союзників виснажуються, хоч цифри зберігаються в секреті.

Спільна закупівля є однією з частин трикомпонентного плану інститутів ЄС, які обговорюються міністрами різних країн. Перший крок має спонукати союзників України в короткий термін пожертвувати Києву якомога більше боєприпасів, а решта передбачає використання коштів ЄС для того, щоб допомогти європейським військовим компаніям.

Офіційні особи ЄС сподіваються, що план остаточно буде погоджено на зустрічі міністрів закордонних справ та оборони 20 березня.

Нагадаємо, 6 березня портал FT писав, що в РФ передумали купувати іранські ракети через страх, що Україна отримає ATACMS. За даними видання, топчиновники на Заході визнають, що Кремль може змінити своє рішення через гостру нестачу боєприпасів.

3 березня цей портал повідомляв, що Україна в березні отримає дефіцитні боєприпаси. За даними журналістів, у ЄС дали згоду на постачання снарядів зі своїх запасів після того, як Брюссель запропонував відшкодувати витрати.