"Ворог боїться": у Міноборони назвали дві головні цілі інформаційної кампанії РФ

В українському оборонному відомстві закликали громадян не ставати жертвами російського навіювання та критично оцінювати кожну інформацію про війну.

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Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр висловилася про інформаційну зброю РФ, яка зараз активно використовується проти України. Свою думку щодо цього вона написала у своєму Telegram-каналі.

На думку співробітниці відомства, інформаційна боротьба Російської Федерації на сьогодні спрямована всього на дві мети й має такий вигляд:

дискредитація України на отримувачки зброї;

зрив мобілізації та процесу постановки контрактів на службу.

Цьому є своє пояснення, оскільки зброя та люди, які її використовують, — те, чого "ворог боїться найбільше". Перша мета інформаційної кампанії спрямована на західного читача, щоб дискредитувати Україну в очах союзника, а друга — на українців, щоб дестабілізувати ситуацію в суспільстві, зазначила Ганна Маляр.

"Для того, щоб не ставати жертвою цього навіювання, потрібно критично оцінювати будь-яку інформацію з неофіційних джерел, перевіряти достовірність і ставити собі запитання: "Яка мета поширення такої інформації", — йдеться в повідомленні.

Інформаційна кампанія РФ проти України

Один із випадків стався на окупованій території Донбасу. Російські пропагандисти зняли сюжет про "боєприпаси", які нібито використовують ЗСУ. Героїня ролика скаржиться, що подібні речі прилітають кожні п'ять хвилин і вкрай небезпечні. Пізніше виявилося, що насправді це запчастина від автомобіля, яка не може бути боєприпасом.

Нагадаємо, 6 березня союзники України наблизилися до вирішення проблеми постачання боєприпасів для ЗСУ. Одна з частин плану ЄС полягає в тому, щоб забезпечити європейські збройні компанії потрібним фінансуванням, повідомляють журналісти.