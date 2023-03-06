В Крыму заметили ракетный комплекс оккупантов "Бастион", — СМИ (фото)

Медиа сообщает о том, что российские военные, которые вывели ракетные комплексы "Бастион" из Севастополя, могут готовиться к ночному ракетному обстрелу.

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Поздним вечером 6 марта из Казачьей бухты Севастополя выдвинулся российский ракетный комплекс "Бастион". Об этом на правах анонимности медиа "Крымский ветер" сообщил один из местных жителей.

По его словам, три машины ракетного комплекса "Бастион" выехали из Казачьей бухты Севастополя на Камышовое шоссе.

"Возможна подготовка к ночной стрельбе или передислокация", — сообщило медиа.

В Министерстве обороны Украины пока официально не прокомментировали возможность нанесения ударов по Украине из этого российского ракетного комплекса.

Ракетный комплекс "Бастион": что о нем известно

"Бастион" — это береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой П-800 "Оникс".

Предназначен для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

БРПК "Бастион" является одним из носителей ракеты "Оникс", которая, в свою очередь, наравне с ракетными комплексами "Калибр" и Х-35 "Уран" и перспективной гиперзвуковой противокорабельной ракетой "Циркон", является основным противокорабельным ракетным оружием в Вооруженных силах России.

Разработан в РФ и принят на вооружение в 2010 году.

В частности "Бастион" применялся российскими военными во время боевых действий в Сирии.

Сейчас "Бастион" стоит на вооружении также у ВС Вьетнама и Сирии.

[ + – ] Береговой ракетный комплекс "Бастион" поступил на вооружение ВС РФ в 2010 году

Напомним, 5 марта в ВСУ предупредили об угрозе ракетного удара ВС РФ. По информации ОК "Юг", в акватории Черного моря на боевом дежурстве находятся 16 российских кораблей, из них 4 — ракетоносители "Калибров". Это достаточно мощный потенциал, который говорит о возможности нанесения ракетного удара в любой момент, потому что корабли снаряжены, готовы и находятся на боевом дежурстве.

Несколько ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что ВС РФ весной могут наносить ракетные удары по транспортной инфраструктуре и гидротехническим сооружениям.