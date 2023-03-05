"Держитесь подальше от критических объектов": в ВСУ предупредили об угрозе ракетного удара

В Черном море находятся 16 кораблей, среди них — 4 ракетоносителя с общим залпом более 20 ракет.

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В Украине сохраняется угроза ракетного удара по объектам критической инфраструктуры из-за ракетоносителей в Черном море. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщила руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

По информации ОК "Юг", в акватории Черного моря на боевом дежурстве находятся 16 российских кораблей, из них 4 — ракетоносители "Калибров".

"Это достаточно мощный потенциал, который говорит о возможности нанесения ракетного удара в любой момент, потому что корабли снаряжены, готовы и находятся на боевом дежурстве. Напомню, что "Калибры" используют для нанесения ударов по объектам критической инфраструктуры и других важных стратегических объектов. От таких объектов нужно держаться подальше", — отметила Гуменюк.

[ + – ] Среди ракетоносителей в Черном море 2 корабля и 2 подлодки. Возможен залп до 24 "Калибров"

Вместе с тем спикер Одесской ОВА Сергей Братчук уточнил, что среди ракетоносителей в Черном море 2 корабля и 2 подлодки. Возможен залп до 24 "Калибров".

Напомним, 3 марта военно-политический обозреватель Александр Коваленко сообщил, что следующей целью ракетных ударов россиян могут стать объекты водоснабжения и гидроэнергетики, так как впереди жаркое лето.

Ранее, 22 февраля, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что ВС РФ весной могут наносить ракетные удары по транспортной инфраструктуре и гидротехническим сооружениям.