"Тримайтеся подалі від критичних об'єктів": у ЗСУ попередили про загрозу ракетного удару

У Чорному морі знаходяться 16 кораблів, серед них — 4 ракетоносія із загальним залпом понад 20 ракет.

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В Україні зберігається загроза ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури через ракетоносії у Чорному морі. Про це у неділю, 5 березня, повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

За інформацією ОК "Південь", в акваторії Чорного моря на бойовому чергуванні перебувають 16 російських кораблів, з них 4 — ракетоносії "Калібрів".

"Це досить потужний потенціал, який говорить про можливість завдання ракетного удару в будь-який момент, тому що кораблі споряджені, готові і знаходяться на бойовому чергуванні. Нагадаю, що "Калібри" використовують для завдання ударів по об'єктах критичної інфраструктури та інших важливих стратегічних об'єктів. Від таких об'єктів потрібно триматися подалі", — зазначила Гуменюк.

[ + – ] Серед ракетоносіїв у Чорному морі 2 кораблі та 2 підводні човни. Можливий залп до 24 "Калібрів"

Водночас спікер Одеської ОВА Сергій Братчук уточнив, що серед ракетоносіїв у Чорному морі 2 кораблі та 2 підводні човни. Можливий залп до 24 "Калібрів".

Нагадаємо, 3 березня військово-політичний оглядач Олександр Коваленко повідомив, що наступною метою ракетних ударів росіян можуть стати об'єкти водопостачання та гідроенергетики, оскільки попереду спекотне літо.

Раніше, 22 лютого, спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що ЗС РФ навесні можуть завдавати ракетних ударів по транспортній інфраструктурі та гідротехнічним спорудам.