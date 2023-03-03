"Спробують позбавити українців води": аналітик назвав об'єкти, які стануть ціллю РФ улітку

Російські окупанти почали накопичувати боєприпаси, щоб завдати найбільшого з початку війни ракетного удару, як зазначив експерт. Також ворожі війська можуть застосувати ці ракети в іншій операції проти України.

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Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко висловився про об'єкти, які можуть стати наступною ціллю ЗС РФ в Україні після зими. Про це він розповів в ефірі телемарафону.

Зима закінчилася, а це означає, що з кожним днем ставатиме лише тепліше, і росіянам не вдалося повністю знищити українську енергетику. Наступною ж ціллю можуть стати об'єкти водопостачання та гідроенергетики, адже попереду спекотне літо.

"Вони можуть також робити удари по якихось логістичних об'єктах, як варіант, залізничних вузлах. Але це неефективно. І 2022 рік показав, що удари по залізниці неефективні. Тому, швидше за все, вони орієнтуватимуться на те, щоб завдавати ударів і порушувати систему водозабезпечення", — зазначив експерт.

Крім того, наразі росіяни можуть накопичувати запаси боєкомплекту, щоб спробувати завдати масованого ракетного удару. Він буде значно більшим, ніж середньостатистичний із 10 жовтня, — 70 ракет для прориву ППО.

Військово-політичний оглядач також не виключає можливості використання накопичених ракет для якоїсь іншої операції. Що саме це може бути, Олександр Коваленко не уточнив.

3 березня в ДСНС повідомили, що рятувальники дістали тіла ще 2 загиблих після ракетного удару по житловому будинку в Запоріжжі. Ліквідація наслідків прильоту ракети С-300 триває більше доби. Вибухом знищено 3 поверхи, а до пошукових робіт залучили 116 співробітників різних служб і 25 одиниць техніки.

22 лютого спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що ЗС РФ навесні можуть завдавати ракетних ударів по транспортній інфраструктурі та гідротехнічних спорудах.