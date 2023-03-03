Ракетний удар по житловому будинку у Запоріжжі: рятувальники дістали тіла ще 2 загиблих (фото)

Ліквідація наслідків прильоту ракети із С-300 триває більше доби. Вибухом знищено 3 поверхи, а до пошукових робіт залучили 116 співробітників різних служб та 25 одиниць техніки.

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Рятувальники дістали тіла ще двох загиблих з-під завалів багатоповерхового житлового будинку в Запоріжжі. Про це повідомив пресцентр Держслужби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) 3 березня.

Вночі з 1 на 2 березня російські війська вдарили по будинку ракетою. Ліквідація наслідків прильоту триває вже понад добу. Рятувальники цілодобово шукають людей під завалами та демонтують небезпечні елементи, зазначили фахівці.

До ліквідації наслідків ракетного удару залучили рятувальників мобільно-рятувального центру з Києва, підрозділи ДСНС Запорізької області, співробітників Нацполіції, комунальників, медиків та волонтерів.

[ + – ] Російська армія поцілила у житловий будинок ракетою із комплексу С-300

Загалом до робіт залучили 116 співробітників різних служб та 25 одиниць техніки.

Ракета ЗС РФ потрапила багатоповерхівкою Запоріжжя: що відомо

Про ракетний удар по Запоріжжі інформував секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв. За його даними, у житловий будинок поцілили ракетою з комплексу С-300, в результаті було зруйновано 3 поверхи.

Уламки ракети і вибухова хвиля пошкодили багатоповерхівки, що стояли поруч, і припарковані автомобілі. Офіс генпрокурора України вранці 2 березня повідомив про чотирьох загиблих, вісьмох поранених і п'ятьох зниклих безвісти. Рятувальники також шукали дитину під завалами.

Фокус 2 березня писав, що дівчина на ім'я Катерина провела щонайменше 5 годин під завалами зруйнованого будинку. Її подруга розповідала, як дивом уціліла під завалами.

Нагадаємо, що у Силах оборони Півдня України раніше говорили про пошуки Москви нової тактики у протистоянні з Україною. Окупанти можуть відмовитись від тактики масованих ракетних ударів.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 22 лютого заявив, що ЗС РФ навесні можуть завдавати ракетних ударів по транспортній інфраструктурі та гідротехнічним спорудам.