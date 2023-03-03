Ракетный удар по жилому дому в Запорожье: спасатели достали тела еще 2 погибших (фото)

Ликвидация последствий прилета ракеты из С-300 идет более суток. Взрывом уничтожены 3 этажа, а к поисковым работам привлекли 116 сотрудников различных служб и 25 единиц техники.

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Спасатели достали тела еще 2 погибших из-под завалов многоэтажного жилого дома в Запорожье. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) 3 марта.

Ночью с 1 на 2 марта российские войска ударили по дому ракетой. Ликвидация последствий прилета идет уже более суток. Спасатели круглосуточно ищут людей под завалами и демонтируют опасные элементы, отметили специалисты.

К ликвидации последствий ракетного удара привлекли спасателей мобильно-спасательного центра из Киева, подразделения ГСЧС Запорожской области, сотрудников Нацполиции, коммунальщиков, медиков и волонтеров.

[ + – ] Российская армия попала в жилой дом ракетой из комплекса С-300

Всего к работам привлекли 116 сотрудников различных служб и 25 единиц техники.

Ракета ВС РФ попала по многоэтажке Запорожье: что известно

О ракетном ударе по Запорожью информировал секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев. По его сведениям, в жилой дом попали ракетой из комплекса С-300, в результате были разрушены 3 этажа.

Осколки ракеты и взрывная волна повредили стоящие рядом многоэтажки и припаркованные автомобили. Офис генпрокурора Украины утром 2 марта сообщил о четырех погибших, восьми раненых и пятерых пропавших без вести. Спасатели также искали ребенка под завалами.

Фокус 2 марта писал, что девушка по имени Екатерина провела минимум 5 часов под завалами разрушенного дома. Ее подруга рассказывала, как чудом уцелела под завалами.

Напомним, что в Силах обороны Юга Украины ранее говорили о поисках Москвы новой тактики в противостоянии с Украиной. Оккупанты могут отказаться от тактики массированных ракетных ударов.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 22 февраля заявил, что ВС РФ весной могут наносить ракетные удары по транспортной инфраструктуре и гидротехническим сооружениям.