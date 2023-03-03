"Попробуют лишить украинцев воды": аналитик назвал объекты, которые станут целью РФ летом

Российские оккупанты начали накапливать боеприпасы, чтобы нанести самый большой с начала войны ракетный удар, как отметил эксперт. Также вражеские войска могут применить эти ракеты в другой операции против Украины.

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Военно-политический обозреватель Александр Коваленко высказался об объектах, которые могут стать следующей целью ВС РФ в Украине после зимы. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

Зима закончилась, а это значит что с каждым днем будет становиться только теплее и россиянам не удалось полностью уничтожить украинскую энергетику. Следующей же их целью могут стать объекты водоснабжения и гидроэнергетики, ведь впереди жаркое лето.

"Они могут также делать удары по каким-то логистическим объектам, как вариант, железнодорожные узлы. Но это неэффективно. И 2022 год показал, что удары по железной дороге неэффективны. Поэтому, скорее всего, они будут ориентироваться на то, чтобы наносить удары и нарушать систему водообеспечения", – отметил эксперт.

Кроме того, на данный момент россияне могут накапливать запасы боекомплекта, чтобы попытаться нанести массированный ракетный удар. Он будет значительно больше, нежели среднестатистический с 10 октября — 70 ракет для прорыва ПВО.

Военно-политический обозреватель также не исключает вероятность использования накопленных ракет в какой-то другой операции. Что именно это может быть — Александр Коваленко не уточнил.

3 марта в ГСЧС сообщили, что спасатели достали тела еще 2 погибших после ракетного удара по жилому дому в Запорожье. Ликвидация последствий прилета ракеты из С-300 идет более суток. Взрывом уничтожены 3 этажа, а к поисковым работам привлекли 116 сотрудников различных служб и 25 единиц техники.

22 февраля спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что ВС РФ весной могут наносить ракетные удары по транспортной инфраструктуре и гидротехническим сооружениям.